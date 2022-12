Politie op zoek naar dader dodelijke steekpartij in Sint Gillis

BrusselOp vraag van het Brusselse parket verspreidde de federale politie een opsporingsbericht om getuigen te vinden van de steekpartij in Sint-Gillis maandagavond. Daar overleed de 20-jarige Moad. De dader is nog steeds spoorloos.

Het jonge slachtoffer overleed maandagavond op dramatische wijze aan de gevolgen van een messteek ter hoogte van de hals. De feiten deden zich voor aan het Bethlehemplein in Sint-Gillis. Wat er precies gebeurde, is nog steeds niet duidelijk. Volgens buurtbewoners kregen de dader en het slachtoffer het aan de stok met elkaar omwille van een scooter. Het zou niet gaan om een afrekening.

Het Brusselse parket voert een onderzoek om de juiste omstandigheden te bepalen. Maandagavond zijn de onderzoeksrechter, de procureur, het labo van de federale politie alsook de wetsdokter afgestapt op de plaats van de feiten. De dag nadien werd in de wijk opnieuw onderzoek gedaan door de politie in de hoop meer sporen te vinden. Ondertussen werd de dader nog niet opgepakt. Daarom verspreidde de federale politie donderdag een opsporingsbericht op vraag van de onderzoeksrechter.

Eén messteek

“Op maandag 28 november 2022 omstreeks 18.00 uur ontstond er een ruzie op het Bethlehemplein in Sint-Gillis. Het slachtoffer, een 20-jarige jonge man, kreeg één messteek en overleed aan zijn verwondingen”, klinkt het in het opsporingsbericht.

De onderzoekers vragen aan getuigen die de feiten hebben zien gebeuren of die ter plaatse waren op het Bethlehemplein in Sint-Gillis om zich te melden bij de politie. Wie meer informatie heeft over de zaak wordt gevraagd om contact op te nemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800 30 300. Discretie wordt verzekerd.

Quote Op 20-jarige leeftijd sterven is zeer wreed, voor de ouders is het een vreselijk drama om hun kind zo jong te verliezen

Ondertussen regent het steunbetuigingen voor de familie en vrienden van de jongen op sociale media. “Op 20-jarige leeftijd sterven is zeer wreed, voor de ouders is het een vreselijk drama om hun kind zo jong te verliezen”, zegt een Brusselse oud-schepen, die duidelijk aangedaan is door de feiten.

Een buurtbewoonster omschrijft Moad als een kalme en geliefde jongeman. “De schok is enorm voor iedereen die hem kende”, vertelt ze. Ook het aanhoudende geweld in de buurt wordt aangekaart door de vrouw, die op de gemeente werkt. “Maandag was het Moad, morgen kan het iedereen zijn. Wanneer komt er een echte dialoog met het veld? Wanneer wordt er echt nagedacht over de situatie in bepaalde wijken?” Woensdagavond werd in Sint-Gillis een herdenkingsmoment gehouden voor de overleden jongen.

In de hoofdstad vonden maandagavond drie steekpartijen plaats in een ongeveer een half uur tijd. Ook in Molenbeek viel een dodelijk slachtoffer. De dader werd opgepakt. Bij een derde steekpartij in Anderlecht raakten twee personen gewond.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.