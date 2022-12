Politie op terrein, extra ziekenwagens en één centraal crisiscentrum: zo bereidt Brussel zich voor op oudjaar

BrusselOudejaarsnacht staat bekend als één van de drukste avonden van het jaar voor de Brusselse hulpdiensten. De politiezones werken morgen traditiegetrouw samen vanuit het crisiscentrum van het Brussels gewest om de hulpverlening en de interventies in goede banen te leiden. De Stad Brussel liet weten dat de capaciteit van de hulpdiensten wordt opgetrokken. Daarnaast zullen er zeven extra ziekenwagens ingezet worden in Brussel en liet de politie weten dat ze zichtbaar aanwezig zullen zijn op het terrein.

Hoewel er regen is voorspeld, kan het wel eens letterlijk heet worden morgen. Meer dan eens werden de festiviteiten in de hoofdstad overschaduwd door opstootjes en brandstichtingen. Voorgaande jaren was het echter een pak rustiger in de hoofdstad door de coronacrisis en bijhorende avondklok. Dit jaar zijn er geen coronamaatregelen en verhoogt de Stad Brussel opnieuw de capaciteit van de ordediensten op het terrein. “We verhogen dit jaar de capaciteit zoals met oudjaar van voor COVID”, meldt het kabinet van burgemeester Philippe Close.

Ook het centraal crisiscentrum wordt opnieuw opgericht om de veiligheid van burgers en ordediensten te garanderen en rellen in de kiem te smoren. “De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene neemt opnieuw de leiding op zich, maar het evenement valt volledig onder de bevoegdheid van de geïntegreerde politie,” zegt Eerste divisiecommissaris Michel Goovaerts, korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Als Gold Commander zal hij morgen het laatste woord hebben als er ingrepen moet worden. Samen met vertegenwoordigers van de hulp- en interventiediensten volgt Sophie Lavaux, hoge ambtenaar en directeur-generaal van safe.brussels in real time het verloop van de avond op via de duizenden camerabeelden in het gewestelijk crisiscentrum. “Zo kunnen we onmiddellijk op de situatie reageren en ingrijpen mocht dat nodig zijn” aldus Lavaux. De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene liet weten zichtbaar aanwezig te zullen zijn op het terrein tijdens oudejaarsnacht. “Op plaatsen waar we veel volk verwachten zullen we extra politiemensen zetten”, klinkt het bij de politie.

Volledig scherm Na de WK-wedstrijd Marokko-Portugal braken er rellen uit in Brussel en werd de politie bekogeld met vuurwerk © Carmen Schelkens

Vuurwerk richting politie

Om de veiligheid van de politiemensen op het terrein maximaal te waarborgen, nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de beslissing om het bezit en het vervoer van recreatief vuurwerk door particulieren te verbieden in de openbare ruimte. Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vuurwerk verboden van 23 december tot en met 9 januari. In het verleden zorgde het gebruik van vuurwerk meermaals voor onveilige situaties. Enkele weken werd de politie nog geviseerd toen er onrusten uitbraken in de buurt van de Lemonnierlaan na de WK-matchen van Marokko. Toen werd er massaal illegaal vuurwerk, onder andere van het type Cobra, horizontaal afgeschoten naar de politie. Na de rellen nam de politie pyrotechnisch materiaal in beslag en werden honderden personen gearresteerd. Een groot deel van hen was minderjarig.

Deze week controleerde de politie reeds intensief op het verboden bezit van vuurwerk. Zo meldde de politiezone Brussel West gisteren dat ze bijna 1000 stuks illegaal vuurwerk in beslag namen in in een nachtwinkel en in een garagebox. Ook de politie van Brussel Hoofdstad Elsene spoort via monitoring van sociale media de verkoop van vuurwerk en explosieven op. Tijdens een huiszoeking werd deze week een grote hoeveelheid vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen.

Quote We hopen dat het verbod op het gebruik van vuurwerk strikt zal worden nageleefd. Zo voorkomen we een overbelas­ting van de ziekenhui­zen en van onze ziekenwa­gens Tanguy du Bus de Warnaffe, officier-diensthoofd van de Brusselse brandweer.

Ook de Brusselse brandweer bereidt zich voor, en weet uit ervaring dat oudejaarsnacht een van de drukste momenten is voor de hulpdiensten. “Net als ieder jaar maken we een risicoanalyse om zo goed mogelijk voorbereid te zijn en de Brusselse bevolking optimaal te kunnen bijstaan. We hopen dan ook dat het verbod op het gebruik van vuurwerk strikt zal worden nageleefd. Zo voorkomen we een overbelasting van de ziekenhuizen en van onze ziekenwagens”, stelt Tanguy du Bus de Warnaffe, officier-diensthoofd van de Brusselse brandweer.

Extra ziekenwagens

Volgens de federale hygiëne-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid , Frédéric De Fays en Pascal Rosière, is oudejaarsnacht traditioneel een drukke nacht voor wie dringende medische bijstand biedt. “Feestvierders raken wel vaker in kleine ongevallen betrokken, ook al zijn die meestal niet heel ernstig. Om die toenemende activiteit onder controle te kunnen houden, zullen er tijdens de nacht van 31 december zeven bijkomende ziekenwagens worden ingezet”, aldus de inspecteurs.

