Politie ontmoet familie doodgeschoten Dion (20)

Bedanken

Door de politie uit te nodigen om samen de vasten te breken, wilden de ouders van Dion haar bedanken voor de poging hun zoon te redden. Er waren een vijftigtal jongeren aanwezig. Zij wilden op hun beurt de politieagenten van de brigade begroeten en bedanken. “We kennen deze jongeren omdat we ze regelmatig tegenkomen op het terrein en zij kennen ons ook. Het was heel ontroerend om deze maaltijd met hen te delen, elkaar de hand te schudden. Ze waren oprecht dankbaar dat we de eerste hulp verleenden”, aldus een van de agenten. “Sommigen van hen waren er bij die avond. Onze rol als politieagent is niet enkel preventief of repressief. Ze vertelden ons dat ze begrepen dat we ook levens konden redden.”