Politie ontkent: “Géén Marokkaanse feestzone aan Lemonnierlaan”

De Marokkaanse supporters komen na elke overwinning van hun nationale ploeg samen op de Lemonnierlaan en de Zuidlaan in het centrum van Brussel. Daar feesten ze in de eerste plaats, maar de sfeer sloeg ook al enkele keren om tot rellen. Zo moest de politie tussenkomen op het moment waarop er zware projectielen, zoals ijzeren staven, naar onze politiemensen werden gegooid. Dit gebeurde in de omgeving van de Poincarrélaan en de Luchthavensquare, niet ver van metrohalte Lemonnier. Op een bepaald moment werden er ook allerlei objecten vanop een werf in de buurt afgebroken en naar de politie gegooid. Ook werd er vuurwerk afgestoken in de richting van de agenten. “In totaal heeft de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene 49 mensen aangehouden. Daarvan waren 24 minderjarig”, klonk het na de rellen bij politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “Dat is een zeer onrustwekkend cijfer. Daarom hebben we met het parket van Brussel afgesproken dat we een proces-verbaal zullen overmaken ter attentie van het jeugdparket.” De jongeren die werden aangehouden riskeren een GAS-boete van 350 euro. Verder werden nog 10 administratieve aanhoudingen gedaan in andere Brusselse politiezones.

“Aparte feestzone”

Opvallend is dat het niet om één gecentraliseerd feest ging maar dat het feestgedruis in verschillende wijken een hoogtepunt kende. Zo verzamelden in de Dansaertwijk 1.000 Marokkaanse fans. In Molenbeek ging het zelfs over 8.000 feestvierders. Om dit te vermijden zou er een aparte feestzone gecreëerd worden aan de Lemonnierlaan en de Zuidstraat, berichtte La Dernière Heure maandagochtend. Zou, want de Brusselse politie ontkende meteen het bericht. Er komt dus geen feestzone in het centrum voor de resterende wedstrijden van Marokko.

Overleg en samenwerking

De voorbereidingen voor het in goede banen leiden van de nieuwe feestvreugde, of teleurstelling, zijn volop aan de gang. “Wij zullen samen met de andere politiezones én de federale politie, net als de voorbije wedstrijden, opnieuw zichtbaar aanwezig zijn op de verschillende plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de supporters hun vreugde uiten. We zijn ook in overleg met de grote groep vrijwilligers, de zogenaamde groene hesjes, die van deze unieke wedstrijden één groot feest zonder incidenten willen maken”, verduidelijkt de Brusselse politie. Ook burgemeester Philippe Close benadrukt de goede samenwerking tussen handelaars, burgers en politie. Het gaat hier om een kleine minderheid die onrust stookt”, klinkt het. “Jammer genoeg gebeurt dit wel meer bij voetbal. Maar toch is het ook een plezier om de vreugde van de fans te aanschouwen.”

