Politie ontdekt enorme illegale vuurwerkopslag in Molenbeek: “Als daar brand was ontstaan, waren de gevolgen niet te overzien geweest”

Sint-Jans-MolenbeekDe online-recherche van de lokale politie is een illegale vuurwerkopslagplaats in Molenbeek op het spoor gekomen. De speurders ontdekten eind november dat een anoniem account op Snapchat vuurpijlen aanbood. “Toen er rellen waren in Anderlecht, prijsde hij de mortieren af.”

Mortieren, vuurpijlen en ander knalvuurwerk, goed voor een gewicht van 150 kilogram en een waarde van 15.000 euro. Het lag verstopt in een garagebox in een Molenbeekse woonwijk. “Vlakbij een school", benadrukt de politie. “Opgeslagen in slechte omstandigheden. Als daar brand was ontstaan, waren de gevolgen niet te overzien geweest.”

Het online-recherche team van de politiezone Brussel-West ontdekte eind november dat een anoniem account op Snapchat vuurwerk verkocht. De verdachte kocht spullen in het buitenland en bracht ze via zijn account aan de man. Met foto's en video’s maakte hij reclame voor vuurpijlen in alle mogelijke maten, vormen en kleuren. “Onder andere mortieren, een pyrotechnisch voorwerp dat bij openbare ordeverstoringen vaak gebruikt wordt tegen de ordediensten, ging vlot over de toonbank”, zegt de politie. “Deze vuurpijlen werden zelfs extra afgeprijsd toen er eind november onrusten waren in de gemeente Anderlecht.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De politie nam 150 kilogram vuurwerk in beslag. © Repro Baert

Sanctie

Bij de huiszoeking in de garagebox van de verdachte nam de politie 150 kilogram vuurwerk met een verkoopwaarde van 15.000 euro in beslag, in samenwerking met een ploeg van de FOD Economie. De handelaar werd opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

De politiezone herinnert eraan dat het gebruik van vuurwerk verboden is. “Iedereen die tijdens de feestdagen in het bezit van vuurpijlen of bommetjes wordt aangetroffen, krijgt een boete en moet zijn vuurwerk inleveren”, zegt de politie. “We willen iedereen die toch illegaal vuurwerk heeft gekocht ook extra waarschuwen. De vuurpijlen voldoen vaak niet aan de veiligheidsvoorschriften en kunnen een gevaar betekenen voor jezelf, je naasten en omstanders. Verknal je feesten niet.”