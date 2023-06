Politie ontdekt 14 kilo drugs en 60.000 euro bij huiszoekingen

“Zolang Théo niet terecht is, kunnen we niet loslaten”: ontdekking menselijk bot geeft familie van verdwenen rugzaktoe­rist opnieuw hoop

Exact vier jaar nadat rugzaktoerist Théo Hayez (toen 18) in Australië verdween, zijn er meer vragen dan antwoorden. Het onderzoek zit al een tijd muurvast. Tot vorige week plots een menselijk bot werd aangetroffen aan Byron Bay, akelig dicht bij de plek waar de jongen voor het laatst gezien werd. Voor de familie is het een strohalm zich waar ze aan vastklampen terwijl ze wachten op de DNA-resultaten, vertelt de peter van Théo aan HLN. Vier jaar lang hopen dat een verdwenen kind gevonden wordt, is volgens ervaringsdeskundige Alain Remue van de Cel Vermiste Personen ondraaglijk voor een familie. “Geen antwoorden kunnen geven is erger dan een lichaam vinden”