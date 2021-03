Politie ongerust na oproep voor mars tegen coronamaatregelen: “Kom zaterdag niet protesteren in Brussel”

AUTOSPORT Guillaume de Mevius en Tom Colsoul eerste volledig Belgische team in FIA World Cup for Cross-Coun­try Rallies

10:04 Overdrive Racing komt met een volledig Belgisch team aan de start van de Andalucia Rally, de eerste ronde van de 2021 FIA World Cup for Cross-Country Rallies, die van 12-16 mei in Zuid-Spanje plaatsvindt. Brusselaar Guillaume de Mevius zal er rijden met als copiloot de ervaren Tom Colsoul in een OT3 prototype. Het is de eerste keer dat het Belgische team Overdrive Racing met een volledig Belgische bemanning zal werken.