Politie onderzoekt schending coronaregels tijdens ‘kerstdiner’ met gourmet: “Betrokken agenten krijgen boete”

Brussels Gewest Aantal leerlingen in Nederlands­ta­lig onderwijs in Brussel blijft stijgen

23 december Het aantal ingeschreven leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is in 2020 opnieuw gestegen met 2,6 procent. Dat is quasi dezelfde stijging als in het voorgaande jaar, toen het aantal met 2,7 procent steeg. In totaal volgen er dit jaar 49.048 leerlingen les in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.