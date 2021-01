Politie onderzoekt ‘poging tot ontvoering’ in Watermaal-Bosvoorde: Man in zwart busje deed “meermaals teken” dat meisje (13) moest instappen

“Mijn dochter van 13 is op maandag 4 januari toen ze om 8 uur onderweg was naar school ontsnapt aan een poging tot ontvoering. De bestuurder van een zwarte camionette, die geparkeerd stond in de Auguste Beernaertstraat, deed meermaals teken dat ze moest instappen in zijn bestelwagen. Ze deed alsof ze op haar gsm iets opzocht. Hij gebaarde opnieuw. Ze is toen naar klasgenootjes verderop in de straat gelopen. De camionette volgde haar. Gelukkig zijn de kinderen samen naar school gegaan en hebben ze daar verteld wat er was gebeurd.”

Robotfoto

De ongeruste moeder postte haar waarschuwing gisteren op verschillende Facebookgroepen, maar lijkt de post inmiddels te hebben verwijderd. De vrouw zou maandag wel met haar dochter naar de politie zijn gestapt. Dat bevestigt politiewoordvoerder Laurent Masset: “Voorlopig zijn we nog niet zeker dat deze man het meisje wilde ontvoeren. Er is geen fysiek of verbaal contact geweest tussen haar en de man in het busje.”

De politie neemt de klacht wel serieus en onderzoekt wie de verdachte man in het busje is. “We willen weten wat zijn intenties waren”, zegt Masset. “Daarom maken we alvast een robotfoto van de man. Verder analyseren we de beelden van ANPR-camera’s in de buurt.”

De politie zal de komende tijd vaker patrouilleren in de wijk.