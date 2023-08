Politie neemt 102 flessen lachgas in beslag in Schaarbeek

Man gooit flesje ammoniak in metro op weg naar Rammstein: “Onze ogen begonnen meteen te branden”

Een man heeft zaterdagavond een flesje met vermoedelijk ammoniak geworpen op een metrostel van lijn 6 in Anderlecht. Dat meldt een van de slachtoffers via 4040 aan de redactie van HLN. Een tiental reizigers zou last hebben gehad aan de ogen. De verdachte is nog spoorloos. “In ernstige gevallen kan ammoniak zelfs zorgen voor gezichtsverlies”, zegt toxicoloog Jan Tytgat.