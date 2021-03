Politie moet meer dan honderd jongeren uiteendrijven in Ter Kamerenbos

Brussel Veertien verdachten doorverwe­zen naar correctio­ne­le rechtbank voor rol bij aanslagen in Parijs

24 februari In het Belgische dossier rond de aanslagen in Parijs heeft de Brusselse raadkamer veertien verdachten doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Daarmee volgt de raadkamer de vordering van het federaal parket. Zes andere verdachten werden buiten vervolging gesteld of zagen hun dossier afgesplitst worden. De veertien doorverwezen verdachten zouden op de een of andere manier geholpen hebben met de voorbereidingen van het bloedbad in de Franse hoofdstad op 13 november 2015. Twaalf van hen zullen zich voor feiten van terrorisme moeten verantwoorden, maar twee van hen zouden inmiddels zijn overleden zijn.