Politie kondigt extra snelheidscontroles aan en vraagt voorzichtigheid op de baan bij start schooljaar

Operatie boekentas

Ook wordt er opgeroepen om aandachtig te zijn in het verkeer bij de start van het nieuwe schooljaar. Met ‘Operatie boekentas’ zal de politiezone Montgomery bewustmakingsactiviteiten uitvoeren die in de eerste plaats gericht zijn op ouders. Verder zal zal er ook een verhoogde aanwezigheid van politie zijn tijdens de maand september. “Het is belangrijk dat het openbaar vervoer dichtbij veilig is. Er zal daarom een preventieve aanwezigheid worden georganiseerd. Op piekmomenten zal het gebied verschillende diensten inzetten, zoals de fietsbrigade, de hondenbrigade en natuurlijk de buurtpolitie. Het is doel is om de gevaren van de verkeersintensiteit te verminderen. In sommige van de meer risicovolle straten is ook politie aanwezig, soms met flitspalen of smiley’s.flitspalen” klinkt het bij de zone. Deze operatie vindt plaats vanaf 29 augustus en duurt een maand in september.