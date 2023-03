Politie kan overvallers inrekenen...tijdens overval

De feiten vonden zaterdagvoormiddag plaats in de Kerkstraat in Sint-Pieters-Woluwe. Twee mannen stapten daar de juwelierszaak binnen en bedreigden de uitbater met een vuurwapen, alvorens hem aan handen en voeten vast te binden en op te sluiten in een achterkamer. De uitbater had wel nog net op tijd de kans gezien het alarm in werking te stellen, zonder dat de overvallers dat gezien hadden. Daardoor werd de politie meteen verwittigd. Die snelde meteen ter plaatse en kon de overvallers inrekenen terwijl ze nog hun buit aan het verzamelen waren. “De twee verdachten, 38 en 39 jaar oud, zijn onder aanhoudingsbevel geplaatst voor diefstal met geweld of bedreigingen, in bende, met wapens, willekeurige vrijheidsberoving en dracht van een wapen door bestemming”, zo meldt het Brusselse parket.