Politie heeft Facebook tevergeefs gevraagd aankondigingen voor ‘La Boum 2' te verwijderen, parket heeft beheerder van Facebookpagina verhoord

Organisato­ren La Boum 2 tegen minister Verlinden: “We zien niet in waarom we evenement zouden moeten uitstellen”

22 april Het collectief L'Abîme, dat op 1 mei opnieuw een feest wil organiseren in Ter Kamerenbos, heeft deze middag rond 15 uur de Staatsveiligheid gebeld en rond 19 uur per e-mail contact opgenomen met het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Die had gisterenochtend in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken gezegd dat de Belgische autoriteiten er niet in waren geslaagd contact op te nemen met de organisatoren.