Politie Grimbergen krijgt meldingen van slachtoffers van valse webshops

Brussel Gekend Brussels café Goudblomme­ke in Papier failliet verklaard

Het bekende Brusselse café Het Goudblommeke in Papier is failliet verklaard. De zaak was een vaste waarde in het Brusselse horecalandschap. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zou het voor de oprichters niet langer houdbaar geweest zijn om de zaak uit te baten.

24 augustus