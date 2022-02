Politie en parket in opperste staat van paraatheid voor komst ‘vrijheidskonvooi’

Het fenomeen van de vrijheidskonvooien komt overgewaaid vanuit Canada. In de afgelopen dagen werd er via sociale media opgeroepen om op maandag 14 februari vanuit alle provincies van ons land met zoveel mogelijk vrachtwagens en andere voertuigen af te zakken naar de hoofdstad.

Parijs

Bovendien zijn er ook oproepen vanuit andere Europese hoofdsteden om naar Brussel te trekken en de stad te overspoelen. Enkele honderden voertuigen die zaterdag nog deelnamen aan de ‘vrijheidskonvooien’ waarmee geprobeerd werd Parijs lam te leggen, hebben zondag de Franse hoofdstad verlaten om koers te zetten naar Brussel. Volgens een bron bij de Franse politie hebben in de vroege ochtend zowat 450 voertuigen de rand rond Parijs en het Bois de Boulogne, ten westen van de hoofdstad, verlaten. In de loop van de ochtend en middag kunnen zich nog extra deelnemers bij het konvooi aansluiten.

Volledig scherm Beeld van een 'vrijheidskonvooi' in Parijs gisteren. © Getty Images

Verbod

Naar het wie, met hoeveel in totaal en wanneer is het nog steeds koffiedik kijken. Uiterlijk maandag zou het zogenaamde ‘vrijheidskonvooi’ onze hoofdstad moeten bereiken om daar rond het middaguur te gaan betogen.



Met flinke tegenzin kijken de veiligheidsdiensten naar de stoet. Van middernacht geldt er al een verbod op betogen met gemotoriseerde voertuigen. Dat verbod geldt tot dinsdagochtend 8 uur en kan indien nodig verlengd worden. In Gent is er sinds gisteren ook een verbod op gemotoriseerde konvooien, tot en met zondag 20 februari.

Parking C

Omdat te verwachten valt dat de actievoerders dit verbod met de voeten zullen treden zijn de ordediensten in opperste staat van paraatheid. De federale politie zal streng toezicht houden op het verkeer in Brussel en zal aanwezig zijn langs grote verkeersaders en invalswegen. In de praktijk zullen de chauffeurs eerst aangesproken worden, pas in een tweede fase zal effectief worden tussengekomen.

Alle vrachtwagenbestuurders en anderen die hun democratisch recht om te betogen willen uitoefenen, kunnen dat doen op een speciaal daarvoor voorziene plaats, met name parking C van de Heizel. Alleen hier zal een statische actie met gemotoriseerde voertuigen gedoogd worden. De parking is bereikbaar via de Ring RO rond Brussel. Politieploegen zullen bestuurders eventueel naar daar begeleiden.

Volledig scherm In Parijs kwam het zaterdag tot onlusten door een ‘vrijheidskonvooi’, echte rellen bleven uit. © Clement Lanot via REUTERS

Veiligheid van bewoners en pendelaars

Hoeveel manschappen de politie inzet, wordt niet gepreciseerd. Er worden “voldoende manschappen” achter de hand gehouden, zegt An Berger van de federale politie. Naast het monitoren van de sociale media, rekent de politie op informatie-uitwisseling met politiediensten van de buurlanden. “Er is veel overleg tussen diensten en constante bijsturing.”

Zowel de politie als de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde benadrukken dat er prioriteit zal worden gegeven aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners en de pendelaars van en naar de hoofdstad. Dat de stoet niet ongemerkt Brussel mag en zal bereiken staat wel vast. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gaf al aan dat er grenscontroles zouden komen.

Brussel vermijden

Alle maatregelen ten spijt blijft het toch afwachten voor een mogelijk verkeersinfarct of andere problemen. Aan iedereen die op maandag 14 februari niet noodzakelijk in Brussel moet zijn, raadt de politie dan ook aan om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Ring rond Brussel te vermijden. Wie toch in Brussel moet zijn, verplaatst zich best met het openbaar vervoer, klinkt het bij de politie.