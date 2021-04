Politie drijft duizenden mensen uiteen in Ter Kamerenbos: 15 arrestaties, drie agenten gewond, rust teruggekeerd om 22 uur

BrusselHet verzonnen festival ‘La Boum’ -een festival met acht podia, honderd dj’s en nul coronaregels in het Ter Kamerenbos- loopt helemaal uit de hand. Duizenden mensen zakten toch af naar het Ter Kamerenbos uit protest tegen de coronamaatregelen. De oproerpolitie probeert sinds 17 uur het grasveld met behulp van waterkanonnen en traangas te ontruimen. Vier mensen werden gearresteerd. Om 22 uur was iedereen naar huis en was de rust teruggekeerd.

Rond kwart na vier arriveerde de politie aan het Ter Kamerenbos met voertuigen die ingezet worden bij massa-arrestaties. Iedereen die op het grasveld aanwezig was in het Ter Kamerenbos begon te joelen, waarna het feest helemaal losbarstte. De menigte danste op muziek afkomstig uit boxen die ze zelf meebrachten, pintjes vlogen in het rond over de hoofden van de aanwezigen. Groepen jongeren daagden de politie uit met gezangen als “Police, police, on t’encule” en “Waar is dat feestje, hier is dat feestje”.

De oproerpolitie probeerde het grasveld te ontruimen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De aanwezigen weigerden het Ter Kamerenbos te verlaten. De politie zette het waterkanon in en gebruikte pepperspray. Er werden ook drones en helikopters ingezet. De aanwezigen gooiden met projectielen in de richting van de politie. Acht jongeren en drie agenten raakten gewond. Eén agent werd naar het ziekenhuis gebracht. Intussen werden vijftien mensen gearresteerd.

Volledig scherm Het verzonnen festival La Boum loopt helemaal uit de hand in Ter Kamerenbos. © Marc Baert

Omstreeks 21 uur was de situatie nog steeds niet onder controle. Honderden jongeren hadden zich ondertussen verplaatst en stonden op een plek in de buurt verder te feesten. Ze dansten op auto’s en staken vuurwerk af. De politie probeerde de situatie onder controle te houden en zette opnieuw waterkanonnen in. Rond 22 uur waren de jongeren vertrokken en was de rust teruggekeerd.

Hoeveel mensen precies afzakten naar het Ter Kamerenbos is nog onduidelijk. De politie meldt dat het om tweeduizend mensen gaat, maar dat is slechts een voorlopig cijfer.

Volledig scherm De oproerpolitie probeert het grasveld in het Ter Kamerenbos te ontruimen. © Marc Baert

Heel wat mensen die afzakten naar het verzonnen festival waren zich ervan bewust dat het om een grap ging. Het lijkt erop dat verschillende aanwezigen zijn afgekomen uit protest tegen het huidige coronabeleid. Een van de aanwezigen, een persoon uit Bergen, getuigt dat hij in geen enkele wetenschappelijke consensus over het coronavirus gelooft. Hij noemt de maatregelen “overdreven” en vindt “dat het genoeg geweest is”.

“Mensen hebben er nood aan om buiten te zijn, maar we kunnen zulke bijeenkomsten in het Ter Kamerenbos niet tolereren”, zegt Brussels burgemeester Philippe Close op Twitter. “We hebben daarom het bos geëvacueerd. Degenen die de bevelen van de politie niet opvolgen, lopen het risico gearresteerd en vervolgd te worden.”

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) uit haar ongenoegen. “De uit de hand gelopen grap vandaag in het Ter Kamerenbos is een kaakslag voor al die mensen die hun best doen om de coronamaatregelen te respecteren. Zolang het virus niet onder controle is, moeten we solidair zijn”, schrijft ze op Twitter.

Organisatie

Het parket is een onderzoek gestart om de identiteit van de organisatoren van het fictieve festival te achterhalen. “Voor alle duidelijkheid: wij hebben niets georganiseerd”, zegt de anonieme ‘Boumer’. “Ons enige doel was om mensen aan het lachen te maken. We roepen niemand op om specifiek voor La Boum naar het Ter Kamerenbos te komen. Het bestaat niet.”

De gezichten achter La Boum zijn mensen die in de evenementensector werken. Een jaar corona valt hen zwaar: “Wij zijn creatievelingen die mensen blij willen maken. Dàt is ons werk. Met La Boum is dat gelukt. We hebben 70.000 mensen op sociale media weer eventjes doen lachen, doen dromen. Mensen sturen ons boodschappen en zeggen dat we hun dag gemaakt hebben: dan is La Boum wat ons betreft geslaagd.”

Dat justitie nu onderzoek doet, beangstigt de leden van La Boum niet, klink het: “We hebben toch niets verkeerd gedaan? Als we nu echt een festival op poten hadden gezet, of een feest, dan wel. Maar dit is niet meer en niet minder dan een aprilgrap.”

Volledig scherm Het team maakte onder andere posters voor ‘fake’ dj’s, waaronder Maggie De Block als ‘DJ Magynomask’. © La BOUM Team

Politie

De politie was gezien de grote reactie op het nepevenement voorbereid en riep op om niet af te zakken naar het Ter Kamerenbos. De voorbije dagen en weken was het al vaak erg druk op deze plek. “Het belangrijkste is voor ons dat de situatie niet ontaardt in feestjes”, zo legde politiewoordvoerster Ilse Van de Keere eerder uit aan deze krant. “We werken vooral op het respecteren van de bubbel, onderlinge afstand en het mondmasker. Agenten zullen met mensen praten om uit te leggen wat we van hen verwachten. Dat is eerder sensibilisering. Pas als wij merken dat de maatregelen door de drukte niet meer nageleefd kunnen worden, vragen wij de aanwezigen om te vertrekken.”

Volledig scherm Mensen weigeren het Ter Kamerenbos te verlaten. © Marc Baert

Volledig scherm Het fictieve festival 'La Boum' is helemaal uit de hand gelopen. © Marc Baert

Volledig scherm De politie probeert het Ter Kamerenbos te ontruimen nadat maar liefst vijfduizend mensen samenkwamen voor het fictieve festival 'La Boum'. © Marc Baert

Volledig scherm Duizenden mensen komen samen in Ter Kamerenbos. © Stefan Krebbes (Twitter)

Volledig scherm Politie massaal aanwezig in Ter Kamerenbos. © Photo News

Volledig scherm Situatie in Ter Kamerenbos © Marc Baert

Volledig scherm Het waterkanon werd ingezet in het Ter Kamerenbos. © Marc Baert