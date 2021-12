Politie doet nieuwe oproep naar relschoppers coronabetoging: speurders zijn op zoek naar deze 15 mensen

VOETBAL 1A Anthony Moris en Union houden alweer de nul in puntende­ling met Gent: “Dat is waarvoor de club me betaalt”

Zeven punten. De voorsprong waar leider Union het jaar 2021 mee afsluit, is zeker niet klein te noemen. Zondagavond speelden de Brusselaars gelijk (0-0) tegen Gent in een voor de neutrale voetbalfan saaie vertoning. Het zal de Unionisten echter worst wezen, want het rapport tot dusver is ronduit schitterend: 47 punten uit 21 wedstrijden.

27 december