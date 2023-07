Politie Brussel Zuid vindt meer dan 140 kilogram drugs bij huiszoekingen

“Dat het twee nachten rustig bleef in Brussel is het gevolg van de preventie­ve aanhoudin­gen”: maar op basis van wat kan je op die manier opgepakt worden?

Terwijl Frankrijk al nachtenlang in brand staat na de dood van de 17-jarige Nahel en het donderdagavond ook in Brussel tot rellen kwam, bleef het nadien rustig in onze hoofdstad. Wel werden vrijdag en zaterdag een kleine 140 mensen preventief aangehouden. Maar wat betekent zo’n preventieve aanhouding? Hoelang zit je dan vast en wat nadien? Een oud-politierechter en een politiewoordvoerster leggen uit.