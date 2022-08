Politie Brussel West pakte dit jaar al 171 verdachten van drughandel op

Brussel Duitse Tier laat nu ook deelfiet­sen los op Brussel

Het Duitse Tier, dat in Brussel al meer dan 4.000 deelsteps aanbiedt, rolt in het gewest nu ook elektrische fietsen uit. De eerste deelfietsen zijn sinds woensdag beschikbaar, in de komende weken voert het bedrijf de vloot op tot 1.500.

3 augustus