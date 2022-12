Politie Brussel West neemt bijna duizend stukken illegaal vuurwerk in beslag

Halle Burger King wil eerste Pajotse vestiging optrekken langs Auguste De­maeghtlaan: “Locatie komt in aanmerking, maar grootste bedenking is mobiliteit”

Fastfoodketen Burger King heeft grote plannen bekend gemaakt om een nieuwe vestiging van de hamburgerketen te openen langs de Auguste Demaeghtlaan in Halle. Als deze plannen effectief worden uitgevoerd, zal Halle zo als eerste in het Pajottenland en de Zennevallei over een Burger King beschikken. Andere vestigingen bevinden zich onder meer langs de E40 in Groot-Bijgaarden alsook Ninove en Brussel. “Mogelijke mobiliteitsproblemen zullen grondig onder de loep worden genomen”, zo stelt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit).

28 december