Politie Brussel West klist drie vermoedelijke cocaïnedealers

DE ZOMER VAN... de begrafenis van koning Boudewijn: “Zelfs soldaten bezweken onder de hitte op het bomvolle Paleizen­plein”

“Het zijn dappere Belgen die gisteren een dag en een avond lang de vermoeidheid trotseerden om een laatste keer hun overleden Vorst te groeten.” Met die woorden opent Het Laatste Nieuws op vrijdag 6 augustus de berichtgeving rond het overlijden van koning Boudewijn. Het land is dan al enkele dagen in rouw, en niets brengt die rouw beter in beeld dan de tienduizenden mensen die onder een loden zomerzon opeengepakt staan op het Paleizenplein. “Kom helpen”, klinkt een oproep op de radio. En die valt niet in dovemansoren.