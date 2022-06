Politie Brussel ontdekt drugshol na controle van bestuurder

“De inspecteurs beschikten over informatie dat er op het in de woning mogelijk drugs werden verhandeld op grote schaal, voornamelijk via sociale media”, meldt het parket van Brussel.

De politie ging ter plaatse om de woning in het oog te houden. “Bij de observatie zagen de inspecteurs hoe de verdachte naar buiten kwam en zich richting een geparkeerde wagen begaf, vermoedelijk om drugs te verkopen. Het voertuig werd bij vertrek onderschept en de bestuurder bleek in het bezit van 52 gram cannabis die hij net had gekocht. Even later, toen de verdachte opnieuw naar buiten kwam, besloten de inspecteurs hem op te pakken en gingen ze over tot een huiszoeking.”