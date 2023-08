Politie Brussel Noord betrapt straatdief op heterdaad

Man zoent ongevraagd meisjes aan Noordstati­on: “Moeite om in te schatten hoe hij zich in bepaalde situaties moet gedragen”

Een 35-jarige man uit Eritrea is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden omdat hij twee 16-jarige meisjes had aangerand in en rond het Brusselse Noordstation. De dertiger had de meisjes tegen hun wil omhelsd en gezoend. Hij werd vervolgd voor drie feiten, maar volgens de rechtbank waren er slechts twee incidenten bewezen. Toevallig waren de slachtoffers bevriend met elkaar.