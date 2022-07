Politie botst op meer dan 23 kilogram hasj bij huiszoeking in Anderlecht: drie verdachten opgepakt

BrusselEen straatdeal in de omgeving van de Zuidlaan in Brussel heeft de politie geleid naar een appartement in Anderlecht waar maar liefst 23,1 kilogram hasj verstopt zat in het washok. De bewoner en twee anderen werden opgepakt.

Alerte inspecteurs van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene spotten donderdag een mogelijke druggebruiker in de omgeving van de Zuidlaan en besloten hem te volgen. De man stapte even later in een wagen, reed enkele tientallen meters mee om vervolgens weer uit te stappen. Hij werd onderschept en was in het bezit van twee blokken hasj van elk 100 gram.

Op basis van de nummerplaat kon het adres van de bestuurder achterhaald worden. Bij een huiszoeking in Anderlecht werd maar liefst 23,1 kilogram hasj aangetroffen. De drugs zaten verdeeld in verschillende pakjes die verstopt lagen in het washok. Er werden ook onder andere 1.300 euro cash geld, drie gsm’s en een precisieweegschaal in beslag genomen.

Illegaal

Toen de agenten met de huiszoeking bezig waren, kwam de bewoner aangereden. In de wagen zat ook een passagier. Beiden werden opgepakt. De passagier bleek illegaal in ons land te verblijven en was reeds gekend voor een ander drugsfeit. Hij was in het bezit van 4 pakjes cocaïne, een gsm en 40 euro. Een huiszoeking bij de man leverde evenwel niets op.

De bestuurder was in het bezit van 2 gsm’s en 520 euro. Hij was al gekend voor feiten van diefstal, import en export van drugs, slagen en verwondingen en schijnhuwelijken. De drie mannen werden na verhoor ter beschikking gesteld van het parket, dat een onderzoeksrechter aanstelde. Het trio werd in verdenking gesteld van het bezit van verdovende middelen. De bestuurder werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

