Politie blijft aandachtig na onlusten in Brussel centrum

Brussel En toen was Manneken Pis plots lid van The Rolling Stones (al kreeg hij eerst een verkeerd kostuum)

Maandag treden The Rolling Stones in het Koning Boudewijnstadion in Brussel op en dat was voor Manneken Pis hét sein om een kostuum van de legendarische rockband aan te trekken. Al droeg hij eerst het verkeerde kostuum.

9 juli