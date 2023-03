Politie betrapt zestien bestuurders met opgedreven bromfietsen: “Snelheden tot 72 km/uur”

Johan Van Mullem exposeert in Old Masters Museum met ‘For Love’s S(n)ake!’

Ter ondersteuning van de hedendaagse kunst in Brussel, stellen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) het werk tentoon van Johan Van Mullem. De expo is te bezichtigen in het Old Masters Museum, en biedt een inkijk in nooit eerder vertoonde werken.