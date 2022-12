Politie arresteert verdachte van twee diefstallen

Beersel Fakkel­tocht in provincie­do­mein Huizingen

NME Huizingen organiseert komende zondag een fakkeltocht in het provinciedomein in Huizingen. Verlicht met fakkels wordt een ‘betoverende’ wandeling doorheen het bos georganiseerd. Bij slecht weer kan de activiteit wel worden geannuleerd. Inschrijven is wel verplicht. Er wordt één fakkel per twee personen voorzien. Elke twintig minuten start er een groep, de eerste groep start om 16.30 uur. Alle groepen trekken er op uit onder begeleiding van twee gidsen. Inschrijven kan via nmehuizingen@vlaamsbrabant.be .

