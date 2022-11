Politie al hele dag op zoek naar man (34) die vanochtend in Brussels ziekenhuis met aanslag dreigde

De man verbleef in het ziekenhuis en zou ermee gedreigd hebben een aanslag te plegen, waarop hij de vlucht nam. “We ontvingen deze ochtend het bericht van het ziekenhuis. De man was toen al verdwenen”, aldus Sarah Frederickx, woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid. Wat de man precies zei, is niet duidelijk. Hij zou volgens getuigen ‘Allah Akbar’ geroepen hebben, maar dat kan niet bevestigd worden. “We nemen de feiten alvast heel ernstig, we willen geen risico nemen.”

De politie is nu massaal op zoek naar de man, die niet afkomstig is uit Brussel. Ook de politie van zijn woonplaats is ter hulp geroepen en in de Brusselse ziekenhuizen heeft men gevraagd om uit te kijken naar de verdachte man. “Er zullen nog een aantal onderzoeksdaden volgen, maar daar kunnen we verder geen commentaar over geven.” Als de man gevonden wordt, zal het parket van Brussel belissen wat er verder met hem moet gebeuren.