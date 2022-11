Politie al hele dag op zoek naar gewapende man (34) die in Brussels ziekenhuis met aanslag dreigde

De man zou er vrijdagochtend mee gedreigd hebben een aanslag te plegen in het ziekenhuis, waarop hij de vlucht nam. Hij bevond zich reeds in het ziekenhuis, en was er dus niet onder begeleiding van de politie. Zijn identiteit is gekend. “We ontvingen deze ochtend het bericht van het ziekenhuis. De man was toen al verdwenen”, zegt Sarah Frederickx, woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid. Wat de man precies zei, is niet duidelijk. Hij zou volgens getuigen ‘Allah Akbar’ geroepen hebben, maar dat kan niet bevestigd worden. “We nemen de feiten alvast heel ernstig, we willen geen risico nemen.”