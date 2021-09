Politie aangevallen met krik in Molenbeek: agente loopt hersenschudding op, twee collega’s lichtgewond

Brussels Gewest Aantal besmettin­gen in Brussel stagneert

10:17 Brussel blijft donkerrood kleuren op de Europese kaart. Toch is er ook goed nieuws. Het aantal besmettingen in Brussel is immers licht gedaald naar een dagelijks gemiddelde van 483,6. Dat is een daling van 2 procent ten opzichte van de week daarvoor.