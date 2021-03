Poging tot brandstichting bij politiecommissariaat Sint-Gillis: “Molotovcocktails aan touwtje in kelder laten zakken”

Sint-GillisHet brandalarm in het politiecommissariaat van Sint-Gillis detecteerde dinsdagnacht rook in de kelder van het gebouw. De rook kwam van molotovcocktails, die onbekenden via een ventilatiegat hadden laten zakken. Het parket is een onderzoek gestart.

Om 4 uur ‘s nachts kregen dispatchers van de politiezone Brussel-Zuid een melding: het brandalarm in het commissariaat op het Sint-Gillisvoorplein ging af. Er was rook gedetecteerd in een technisch lokaal in de kelder.

“Er was op dat moment niemand aanwezig in het gebouw”, zegt politiewoordvoerder Christophe Claessens. “’s nachts is dit commissariaat gesloten. De schade is beperkt, dus dinsdag doen we gewoon weer open.”

De politie geeft geen commentaar over de oorzaak van de brand. Claessens: “Het onderzoek wordt momenteel gevoerd door het parket.”

Niet per ongeluk

De brand ontstond volgens verschillende bronnen niet per ongeluk. In het kelderlokaal troffen brandweer en politie verschillende molotovcocktails aan. Die lieten een of meerdere onbekenden vermoedelijk via een ventilatiegat in de kelder zakken. Een poging om de molotovcocktails daarna in brand te steken van buitenaf, zou mislukt zijn, waardoor ze niet volledig ontbrandden.

Het parket heeft een branddeskundige gevorderd. De speurders zullen onder andere camerabeelden onderzoeken.

