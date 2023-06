“Plots vlogen de kogels me om de oren terwijl ik televisie zat te kijken”: schutters vergissen zich van huis bij afrekening in Molenbeek

Fatima (63) beleefde afgelopen weekend de schrik van haar leven toen ze nog even televisie wilde kijken in haar woning in de Molenbeekse Sint-Maartenstraat. Toen haar man en dochter in bed lagen, doorboorden plots meerdere kogels een raam van de woning. De schutters wilden zo een rekening vereffenen, maar vergisten zich van gevel. Uit schrik voor nog een incident hing de familie nu een affiche op met de boodschap ‘Dit is hier huisnummer 16’.