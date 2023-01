Ploegbaas die werknemer Net Brussel de dood in pestte, voor rechter: “Er is geen enkel onderzoek naar hem gevoerd”

BrusselVoor de rechtbank van Brussel vindt deze week het proces plaats over de zelfdoding van een werknemer van Net Brussel in 2016. De man werd jarenlang zwaar gepest op het werk. Ploegbaas Michel N. had het niet begrepen op ‘anderskleurige profiteurs’. “Ik zei al eens nietsnut of schurk tegen personeelsleden, maar dat was niet gemeend.” De advocaat van de nabestaanden schetste een onthutsend beeld van wat het slachtoffer jarenlang moest verduren.