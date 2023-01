Ploegbaas die ervan verdacht wordt Didier de dood in te hebben gepest riskeert 6 maanden cel: “Mogelijk ontslag was de druppel”

De afvalbeheerder wordt beschuldigd van onvrijwillige doodslag en het niet helpen van een persoon in nood. Didier Fournier, een werknemer van Net Brussel had gedurende drie jaar meermaals aangeklaagd dat hij door zijn ploegbaas Michel N. werd gepest. Hij moest vernederende taken uitvoeren. Bovendien schreef N. rapporten over Fournier die later -zo bevestigde het arbeidsgerecht- onwaar zouden blijken. Voor N. vorderde het arbeidsauditoraat zes maanden cel een een boete van 15.000 euro. Die man in kwestie is ondanks meerdere waarschuwingen van de directie en klachten van werknemers, nog steeds aan de slag in het bedrijf.

Geen maatregelen

Het lichaam van Fournier werd in augustus 2016 gevonden. Hij werkte sinds 1992 voor de afvalbeheerder en had de pesterijen in 2013 een eerste keer gemeld. Midden 2014 had hij ook een klacht ingediend bij de politie, in september van dat jaar werd het arbeidsauditoraat op de hoogte gebracht. Dat nam contact op met de werkgever en met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, maar het bedrijf zou geen maatregelen genomen hebben om de werknemer te helpen. Volgens de burgerlijke partij had de werknemer enkele dagen voor zijn zelfmoord te horen gekregen dat hij ontslagen zou worden en was dat de druppel. De man zou een collega fysiek hebben aangevallen. Maar nog volgens de burgerlijke partij zei de belangrijkste getuige van die aanval later dat hij niets had gezien, diende het slachtoffer geen klacht in en was er geen medisch rapport. De rechtbank doet uitspraak op 15 maart.