Plek voor 300 woningen én studentenkoten in Proximustoren: “Tijd om wijk met bewoners te verbinden”

In de Proximustorens, dichtbij het Noordstation, worden volgens het ontwerp 300 wooneenheden en 93 studentenkoten ondergebracht. Op het gelijkvloers zouden verschillende voorzieningen komen, zoals sportfaciliteiten, lokale horeca, gemeenschappelijke en groene ruimten en een grote semi-openbare binnentuin. Op die manier wil Immobel het kantoorgebouw ook buiten de werkuren openstellen voor inwoners. De vernieuwde Proximustorens moeten een ‘nieuwe, levendige bestemming worden die 24 uur per dag, zeven dagen per week leeft.’

Territorium Noord

Het bouwproject maakt deel uit van ‘Territorium Noord’, waarvoor een gedeelde visie met het Brussels Gewest is ontwikkeld. “Het is algemeen bekend dat de Noordwijk is ontworpen in een tijdperk van een utilitaire visie op de stad, waarin de kantoorfunctie een dominante positie innam”, legt Olivier Thiel uit, Head of Development bij Immobel. “Naarmate de Noordwijk zich ontwikkelde, ontstonden er stedelijke breuken, de oost-westbreuk, de noord-zuidbreuk, de breuk tussen een stad van bewoners en een stad waar mensen werken. In overeenstemming met de opgestelde visie is de tijd rijp om de wijk opnieuw met zijn bewoners te verbinden.”