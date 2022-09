Plechtigheid naar aanleiding van 50-jarig bestaan Directie speciale eenheden

voetbal beker van belgie RWDM-trai­ner Euvrard na 3-0-zege tegen KSV Oudenaarde: “Op basis van het spel en de kansen is het een verdiende kwalifica­tie”

RWDM heeft in de 32ste finales van de beker van België gedaan wat het moest doen tegen Oudenaarde, een club uit tweede nationale in Vlaanderen: zich kwalificeren voor de volgende ronde, waarin de clubs uit 1A in de dans springen. Tegen een ultradefensief Oudenaarde kon RWDM ondanks heel veel balbezit pas in het laatste kwartier zekerheid verwerven. Met dank aan invaller Rikelmi, die zelf scoorde en een assist gaf voor een eigen doelpunt bij Oudenaarde.

25 september