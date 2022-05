Picnic The Bridge: “Verkeerssituatie Vlaamsesteenweg moet worden aangepakt”

“Het kruispunt aan de Vlaamsepoort is een zeer gevaarlijk kruispunt,” zegt An Macharis, coördinatrice van de educatieve organisatie Avansa Citizenne, een van de initiatiefnemers. “Het wordt intensief gebruikt door voetgangers, fietsers, personenwagens, er rijdt dagelijks zwaar vervoer, er rijdt een tram. Al die weggebruikers komen zowat dagelijks in conflict en bijna dagelijks zijn er wel incidenten, fietsers die worden omver gereden, aanrijdingen met blikschade. Het is een wonder dat er niet regelmatiger slachtoffers vallen.” De verschillende organisaties (onder meer de vzw Bral, Avansa Citizenne en Cyclo Guerilla Bxl) willen dat de situatie wordt aangepakt en organiseren daarom, in navolging van Picnic The Streets, een Picnic The Bridge, op zondag 12 juni om 14.00 uur. De komende dagen geven ze meer uitleg over hun beweegredenen en aanpak.