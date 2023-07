Picknick in het park brengt Brusselaars en Vlamingen dichter bij elkaar

Betere beeldkwali­teit en snellere dienstver­le­ning door nieuwe MRI in Hals ziekenhuis

De MRI op de afdeling Radiologie in het AZ Sint-Maria Halle is grondig vernieuwd. Met dit apparaat kunnen ze doorsnedefoto’s van het menselijk lichaam maken. Dankzij de vernieuwing kunnen ze nu een nog betere beeldkwaliteit leveren en is de duur van het onderzoek aanzienlijk verkort.