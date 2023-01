PhotoBrussels Festival stelt 200 artiesten tentoon in 35 musea

Een maand lang wordt een Brussel een hotspot voor fotografie. In meer dan 30 musea en galerijen presenteren een 200-tal fotografen hun oeuvre tijdens de 7e editie van het PhotoBrussels Festival. Via conferenties, rondleidingen en workshops wil de organisatie een platform creëren van ontmoeting en uitwisseling, dat liefhebbers, amateurs en professionelen met elkaar verbindt.

In sommige expo’s wordt het werk van meerdere fotografen gebundeld. Zo stellen 23 artiesten het thema ‘zelfportret’ in vraag tijdens de tentoonstelling ‘Mirror of Self’ in Hangar. In het openingsweekend van vrijdag 27 januari tot zondag 29 januari kunnen bezoekers dagelijks een nieuwe expo ontdekken. Het festival biedt een mix van grotere cultuurinstellingen als Wiels en het Joods Museum van België en kleinere galerijen als Atelier Contraste, Inside-out of Stieglitz 19.