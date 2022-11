Philippe Close trekt gekke sokken aan uit steun voor Muco-patiënten

Mucovisidose, ook wel taaislijmziekte genoemd, is tot op vandaag nog steeds ongeneeselijk. De meeste personen met muco hebben een sterk verminderde longcapaciteit die veroorzaakt wordt door aanhoudende infecties en ontstekingen in de longen. 1.362 Belgen lijden aan de ziekte.

“Met de huidige behandelingen kunnen we de symptomen van muco voorkomen, vertragen of verlichten”, zegt Stefan Joris, directeur van de Mucovereniging. “Maar de dagelijkse zorg kost nog steeds veel tijd, energie en geld. Wetenschappelijk onderzoek naar efficiëntere behandelingsmethodes en op termijn zelfs een manier om muco te genezen, is dus van groot belang. Met onze sokkenverkoop steunen we het muco-onderzoek in de hoop dat we de ziekte op een dag uit de wereld kunnen helpen.”