Petitie voor behoud café Monk al meer dan duizend keer ondertekend

Achterbouw van gezinswo­ning in Anderlecht brandt volledig uit

In de Duivenmelkersstraat in Anderlecht heeft donderdagvoormiddag een uitslaande brand gewoed in de achterbouw van een gezinswoning. Daarbij vielen geen gewonden, maar het pand is wel onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.