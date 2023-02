Persoon overleden in kraakpand in Paleizenstraat: ontruiming is begonnen, politie pakt mes af tijdens evacuatie

Het kraakpand in de Paleizenstraat wordt vandaag volledig ontruimd. De politie is massaal aanwezig om de actie in goede banen te leiden. Op enkele kleine spanningen na verloopt dat vlot. Vanochtend hebben de hulpdiensten echter ook een overleden persoon aangetroffen in het kraakpand. Dat bevestigt het Brussels parket. Het overlijden staat los van een brandje waarvoor de brandweer vanochtend vroeg al was opgeroepen.

Over de exacte omstandigheden van het overlijden kan het Brussels parket nog geen informatie geven. Volgens Dokters van de Wereld zou het gaan om een overdosis. De lijkschouwer heeft omstreeks 8.45 uur een lichaam naar buiten gebracht. Het zou gaan om een persoon die illegaal in het land was met het bevel om het grondgebied te verlaten. Zo’n bevel krijg je na een afgewezen asielaanvraag. Het overlijden staat wel los van een ander incident dat zich woensdagochtend afspeelde in het kraakpand. Toen werd de brandweer opgeroepen voor een brandje in het kraakpand. Er zouden een of meerdere dekens in brand gestoken zijn.

KIJK. Ontruiming kraakpand Paleizenstraat aan de gang, dode gevonden:

Mes afgepakt

Vandaag volgt ook de definitieve ontruiming van het pand in de Paleizenstraat. Door het brandje en de tussenkomst van het parket in verband met het overlijden staan alle asielzoekers al vroeg op straat, maar velen hebben hun spullen nog binnen achtergelaten. De politie staat in grote getale voor de ingang. Ze komen van verschillende departementen om de ontruiming in goede banen te leiden.

De evacuatie gebeurt in verschillende groepen. In de eerste groep waren er wel wat spanningen. Iemand ging zelfs even door het lint en haalde een mes boven, maar de politie kon het afpakken. Er werden ook hekken geplaatst voor de bewoners. De straat is afgezet. Hoeveel mensen er nog binnen zijn, is niet duidelijk. Intussen zijn er opnieuw bussen gearriveerd om de bewoners weg te brengen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zes combi's aangekomen om ontruiming in goede banen te leiden. © Marc Baert

Sportzaal vol

De afgelopen dagen werden er al blauwe bandjes uitgedeeld aan de oorspronkelijke bewoners. Voor hen is een plek gevonden in drie opvangcentra. Welke opvangcentra dat precies zijn, is nog niet duidelijk. “Iedereen met een blauw bandje krijgt opvang met deftige kamers, maaltijden en de nodige zorg”, vertelt Zeynep Balci, woordvoerster van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wie nu nog in het gebouw is, wordt verplicht om het gebouw te verlaten. Het is de bedoeling dat het pand vandaag wordt leeggemaakt en vergrendeld. “Sinds 31 januari is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eigenaar van het pand. Het is sindsdien de bedoeling geweest om er een tijdelijke opvangplaats van te maken, maar door krakers ontstond er heel wat chaos in het gebouw”, voegt Zeynep nog toe.

De mensen met de blauwe bandjes worden met bussen naar Crossing Schaerbeek gebracht voor een screening. Daarna worden ze verdeeld over verschillende opvangcentra.

In de sporthal van Crossing Schaerbeek zijn momenteel nog mensen in behandeling. De mensen die nu nog voor het kraakpand staan, zouden tijdelijk op de tribune van het stadion worden ondergebracht. Van zodra de sportzaal weer vrij is, zouden zij dan ook behandeld kunnen worden.

Volledig scherm Politie staat klaar voor ontruiming. © Marc Baert

Volledig scherm Paleizenstraat afgesloten. © Marc Baert

Volledig scherm Politie staat klaar voor ontruiming. © Carmen Schelkens

Volledig scherm Ontruiming gaat van start. © Marc Baert

Volledig scherm De politie van Antwerpen biedt versterking. © Marc Baert

Volledig scherm Persoon overleden in kraakpand in Paleizenstraat. Er worden hekken geplaatst voor de bewoners. © Marc Baert

Volledig scherm Persoon overleden in kraakpand in Paleizenstraat. Er worden hekken geplaatst voor de bewoners. © Marc Baert

Volledig scherm Persoon overleden in kraakpand in Paleizenstraat. Er worden hekken geplaatst voor de bewoners. © Marc Baert

Volledig scherm Kraakpand in Paleizenstraat wordt ontruimd. © Marc Baert

Volledig scherm Persoon overleden in kraakpand in Paleizenstraat. © Marc Baert

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.