Persoon naar ziekenhuis na zware val met elektrische step

Brussel Videobeel­den tonen hoe politiebon­den clashen met agenten voor ingang Open Vld-con­gres aan Kinepolis in Brussel

Voor de deuren van het Kinepolis-cinemacomplex in Brussel, waar Open Vld haar partijcongres houdt, zijn politievakbonden zaterdagochtend in de clinch gegaan met… agenten die de orde moesten handhaven. De bonden wilden er chocolade overhandigen aan premier Alexander De Croo en co als ‘bedanking’ voor het afspringen van de eerder beloofde loonsverhoging, maar dat liep even uit de hand.

19:07