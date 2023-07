Persoon in levensgevaar na schietincident in Schaarbeek

Livios (Ver)bouwen zonder vergunning? "In eerste instantie een enorme tijdswinst en een veel efficiënte­re manier van werken”

Bouwen of verbouwen we binnenkort zonder vergunning? Als het van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) afhangt wel. Zij keken naar een initiatief dat de stad Rotterdam opstartte en zien mogelijkheden. Minister van Omgeving Zuhal Demir ging alvast haar licht opsteken in Nederland, terwijl bouwsite Livios een gesprek had met Steven Lannoo, directeur van het NAV.