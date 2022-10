Personeel Fedasil legt uur lang het werk neer uit protest tegen opvangcrisis: “Te veel mensen belanden op straat, en nu zijn er zelfs minderjarigen bij”

De actie was een initiatief van het personeel van Het Klein Kasteeltje. De afgelopen weken was er voor minderjarigen, families of alleenstaande mannen meermaals geen plek in de verschillende opvangcentra. Daardoor brachten veel vluchtelingen noodgedwongen de nacht op straat door.

Humanitaire ketting

Sofie Desseyn, woordvoerder en directeur van één van de opvangcentra van Fedasil hoopt op een doorbraak bij de regering met het protest. “Dit is absoluut geen actie tegen iemand, we willen gewoon een duidelijk signaal geven”, klinkt het. “Al maanden zetten we alles op alles om iedereen een bed te kunnen aanbieden. Maar nu zitten we in een scenario waarbij minderjarigen op straat terecht komen.” Een 30-tal jongeren sliep vannacht opnieuw in één van de kartonnen tenten voor de humanitaire hub aan de Havenlaan. Om 8 uur kwam de politie ter plaatse om de tenten te verwijderen. Donderdagavond zouden de jongeren in een gebouw van het Brussels gewest in Elsene terecht kunnen, maar dat is nog niet zeker.