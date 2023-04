Paviljoen der Menselijke Driften heropent tijdelijk de deuren

Euro Hockey League Tanguy Cosyns schiet Racing naar bronzen Europese medaille: “We komen terug voor de finale”

Als vierde Belgische club greep landskampioen Racing een medaille in de prestigieuze Euro Hockey League. In de wedstrijd om brons schoot Tanguy Cosyns drie keer raak tegen Terrassa. Kapitein Victor Wegnez was fier op de prestatie van zijn team. “We lieten Terrassa geen moment in de wedstrijd komen”, aldus de Red Lion.