Parlementslid filmt hoe Brusselse jongeren hem aanvallen: “Gestampt, geslagen en bijna beroofd”

BrusselBrussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) heeft een filmpje gemaakt waarop te zien is hoe hij in Brussel is belaagd door een aantal jongeren. “Ik ben aangevallen, gestampt, geslagen en bijna beroofd”, vertelt Vanden Borre aan HLN. Het parlementslid kon vluchten, maar raakte gewond. De politie bevestigt het verhaal en voert een onderzoek.

De feiten gebeurden omstreeks 17 uur in Brussel aan de wijk Essegem, op de grens van Jette en Laken. “Ik was met mijn vrouw en mijn zoontje van zeven jaar oud op bezoek bij een fotograaf. Toen mijn vrouw en mijn zoon daar nog binnen zaten, ging ik al even een blokje rond wandelen”, vertelt Vanden Borre aan HLN. Het N-VA-parlementslid kent de omgeving, want woont zelf ook in de buurt.

“Plots kwamen zes à zeven jonge gasten achter mij wandelen. Die begonnen tegen mij te roepen, mij te intimideren. Ik pakte mijn gsm en begon te filmen. Daarop kwamen ze nog dichter. Ik kreeg eerst een schop in mijn zij, daarna een slag op mijn kaak. Een van hen probeerde mijn gsm te stelen. Toen ben ik gaan lopen.”

Vanden Borre kon ontsnappen, maar de bende liep achter hem aan. “Daarop ben ik nog eens 500 meter verder gelopen en heb ik de politie gebeld.” Die waren volgens het parlementslid al na enkele minuten met verschillende ploegen ter plaatse.

Oorsuizingen

“Mijn kaak is gezwollen en ik heb last van oorsuizingen”, zegt Vanden Borre, die deze namiddag al een dokter bezocht en drie dagen werkonbekwaam is. Hij heeft er geen idee van waarom de jongeren hem aanvielen. “Ze kwamen vanuit het niets achter me aan”, aldus Vanden Borre.

Een politiewoordvoerder bevestigt aan HLN dat een onderzoek loopt naar de aanval. Of de daders gevat zijn, is niet duidelijk. “Een politieagent herkende op mijn beelden wel al meteen een van die gasten. Dus ik vermoed dat ze wel bekend zijn bij de politie”, aldus nog Vanden Borre die vanavond bij de politie zat om klacht in te dienen. Hij hoopt dat de opgenomen beelden, die hij ook op sociale media plaatste, zullen helpen bij de identificatie van zijn belagers.