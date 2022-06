Parket tevreden na Core-festival: “Beperkte hoeveelheid drugs”

Brussel Gevaarlijk, luidruch­tig en hinderend: politie treedt op tegen stadsrodeo’s.

Dit weekend werden 2 wegpiraten opgepakt in de omgeving van het Atomium en de Heizel. De zogenaamde stadsrodeo’s maken er een sport van om in een rond het monument te racen aan overdreven snelheid. Het ging om een auto en een moto, beide voertuigen werden in beslag genomen. In de buurt rond het Atomium zijn de stadsrodeo’s een echte pest. “We volgen de buurt elke dag op, ook in het weekend”, vertelt de cel communicatie van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

