Parket tekent beroep aan tegen ‘mondmaskervonnis’: “Vervolgingen voor niet naleven mondmaskerplicht zullen blijven gebeuren”

Brussel Minister Verlinden na omstreden ‘mondmas­ker­von­nis’: “Ministeri­eel besluit blijft als rechts­grond”

11:38 Het Brusselse parket is in beroep gegaan tegen het vonnis van een politierechter die een man vrijsprak voor het niet dragen van zijn mondmasker. Volgens de politierechtbank is er voor de mondmaskerplicht geen wettelijke basis. Grondrechtenspecialist en professor aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel, Jogchum Vrielink, ziet in het vonnis vooral een aansporing om werk te maken van een zogenaamde ‘coronawet’. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wijst er in een reactie op dat het ministerieel besluit in kwestie “overeind blijft”.